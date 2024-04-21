Из Омска отменили прямые рейсы в Ташкент

В расписании Омского аэропорта больше нет прямых рейсов в Ташкент, которые были по четвергам.
С марта 2023 года их выполняла национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways.
До этого рейсов из Омска в Ташкент не было несколько лет. Перелет в одну сторону обходился пассажирам в сумму чуть больше 8 тыс. рублей. О причине отмены рейса не сообщается.
Пока еще можно улететь из Омска в Астану (Казахстан), Баку (Азербайджан) и Наманган (Узбекистан).
Напомним, ранее из Омска отменили прямые рейсы в Томск. Причину отмены рассказали «КП Омск» в пресс-службе авиакомпании.