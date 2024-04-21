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Из Омска отменили прямые рейсы в Ташкент

О причинах не сообщается.

В расписании Омского аэропорта больше нет прямых рейсов в Ташкент, которые были по четвергам.

С марта 2023 года их выполняла национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways.

До этого рейсов из Омска в Ташкент не было несколько лет. Перелет в одну сторону обходился пассажирам в сумму чуть больше 8 тыс. рублей. О причине отмены рейса не сообщается.

Пока еще можно улететь из Омска в Астану (Казахстан), Баку (Азербайджан) и Наманган (Узбекистан).

Напомним, ранее из Омска отменили прямые рейсы в Томск. Причину отмены рассказали «КП Омск» в пресс-службе авиакомпании.