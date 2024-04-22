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Стала известна главная тема ПМЭФ-2024

Главной темой ПМЭФ-2024 станет «основа многополярности — формирование центров роста».

Главной темой Петербургского международного экономического форума 2024 года станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Фонда «Росконгресс».

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, за прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный диалог между деловыми кругами из разных частей света.

Основная деловая программа разделена на 4 тематических блока:

  • Переход к многополярной модели мировой экономики;

  • Российская экономика: цели и задачи нового цикла;

  • Технологии, обеспечивающие лидерство;

  • Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие.

Проведение 27-го Петербургского международного экономического форума запланировано на 5—8 июля. Ранее «Фонтанка» писала, как стенд Петербурга на полях форума обойдется городу в 103,8 миллиона рублей.