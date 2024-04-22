Стала известна главная тема ПМЭФ-2024

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, за прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный диалог между деловыми кругами из разных частей света.