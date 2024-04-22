Стала известна главная тема ПМЭФ-2024

Главной темой Петербургского международного экономического форума 2024 года станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Фонда «Росконгресс».
По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, за прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный диалог между деловыми кругами из разных частей света.
Основная деловая программа разделена на 4 тематических блока:
- Переход к многополярной модели мировой экономики;
- Российская экономика: цели и задачи нового цикла;
- Технологии, обеспечивающие лидерство;
- Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие.
Проведение 27-го Петербургского международного экономического форума запланировано на