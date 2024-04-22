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В Беларуси создали Ассоциацию бизнес-образования

Ассоциация развития менеджмента и бизнес-образования была создана при Cоюзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского. Об это сообщает Экономическая Газета.

Решение о создании ассоциации принято 17 апреля. Уже состоялось организационное собрание, на котором Дарья Богович была избрана председателем.

В ассоциацию вошли пять организаций, специализирующихся на бизнес-образовании и консалтинге. В будущем к ней могут присоединиться еще два крупных участника рынка.

Сейчас ассоциация сосредоточится на разработке критериев для организаций, желающих получить статус бизнес-школы от Минэкономики, а также предложит корректировки образовательного стандарта переподготовки по специальности «Деловое администрирование», чтобы приблизить его к принципам MBA.

экономика
образование