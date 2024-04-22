В Беларуси создали Ассоциацию бизнес-образования

Решение о создании ассоциации принято 17 апреля. Уже состоялось организационное собрание, на котором Дарья Богович была избрана председателем.
В ассоциацию вошли пять организаций, специализирующихся на бизнес-образовании и консалтинге. В будущем к ней могут присоединиться еще два крупных участника рынка.
Сейчас ассоциация сосредоточится на разработке критериев для организаций, желающих получить статус бизнес-школы от Минэкономики, а также предложит корректировки образовательного стандарта переподготовки по специальности «Деловое администрирование», чтобы приблизить его к принципам MBA.