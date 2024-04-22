Три жилых района в Уфе объединят в один большой «Южные ворота»

В Уфе три жилых районах объединят в один, он будет называться Южные ворота. Проект планировки комплексной жилой застройки сейчас проходит процедуру общественных обсуждений.
Единой территорией станут микрорайоны Кузнецовский затон, Кооперативная поляна и Цветы Башкирии. В Кузнецовском затоне планируется построить спорткомплекс с системой терренкура — специальными дорожками для восхождений.
Реконструкция Кооперативной поляны будет проводиться поэтапно. Существующие частные дома запланированы под снос для строительства нового жилья. Цветы Башкирии продолжат активно застраивать новыми домами.