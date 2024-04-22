В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя

«Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение», — уточнил он.
Проводится ли аналогичная проверка в отношении другой компании, WKB Systems, представитель прокуратуры не упомянул.
В начале апреля новостной портал телеканала ARD опубликовал материал, в котором утверждалось, что продукция как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems — использовалась для строительства в восстанавливаемом Мариуполе. Представитель Министерства экономики Германии призвала прокуратуру провести по этому поводу расследование.
На фоне этих событий Knauf сообщила, что намерена передать свой бизнес в России местному менеджменту.