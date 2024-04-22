Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя

БЕРЛИН, 22 апр — РИА Новости. Прокуратура города Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Тобиас Костух.

Источник: © РИА Новости

«Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение», — уточнил он.

Проводится ли аналогичная проверка в отношении другой компании, WKB Systems, представитель прокуратуры не упомянул.

В начале апреля новостной портал телеканала ARD опубликовал материал, в котором утверждалось, что продукция как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems — использовалась для строительства в восстанавливаемом Мариуполе. Представитель Министерства экономики Германии призвала прокуратуру провести по этому поводу расследование.

На фоне этих событий Knauf сообщила, что намерена передать свой бизнес в России местному менеджменту.