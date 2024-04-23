Теперь только импорт в супермаркетах: Как Кишинев остается без молдавских овощей-фруктов и другой продукции

Несколько лет назад в этом районе, несмотря на общее недовольство жителей, закрыли рынок (на бул. Дачия, близ магазина «1000 мелочей») — там можно было и местные фрукты-овощи купить, и мясо, и брынзу, и даже домашний горячий хлеб и выпечку. Да, рынок выглядел не очень презентабельно. Но вместо того, чтобы навести там порядок, построить красивые ярмарочные ряды, рынок снесли. Обещали взамен «цивилизованный». Не тут-то было. В «лучших» традициях городского строительства там появилось непонятное уродливое здание в несколько этажей, которое, мало того, — никак не рынок, но еще и перекрыло окна жилого дома, выходящего на бул. Дачия.