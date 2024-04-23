Теперь только импорт в супермаркетах: Как Кишинев остается без молдавских овощей-фруктов и другой продукции

Грустная картина. Зачем это делается — непонятно, есть несколько версий. Но суть в том, что убивают точки продажи местной продукции в Кишиневе, заодно уничтожая и бизнес молдавского производителя. А ведь Кишинев — это самые большие объемы потребления продуктов.
На Центральный рынок бегать за морковкой и укропом накладно бОльшей части жителей Кишинева. Да там и не припарковаться, часто и не пройти — торговцы перекрывают все подходы к рынку. Там обвешивают и не дают выбирать продукцию, подсовывая гнилье. Да и на Центральном рынке много импорта, который выдают за отечественную продукцию.
Настоящим спасением были небольшие рынки в разных районах Кишинева и овощные лавки. Но их беспощадно закрывают по непонятным причинам. Борятся так с местным производителем? Заставляют молдавского покупателя брать импорт в супермаркетах?
Недавно закрыли овощную лавку, расположенную на бул Дачия, 15. Нет, она не выходила своим презентабельным видом (если по этой причине закрыли, да и вид вполне был достойный) на бульвар Дачия. Она была в глубине, «спрятанная» за многоэтажками. И сотни жителей окрестных домов забегали туда за овощами, фруктами и другой продукцией. А это целый район Ботаники — от пр. Дечебал (где кафе американской сети), дома по Дачии в сторону виадука, и дома этого квартала вниз, от Дачии почти до Зелинского.
Все было в шаговой доступности. Удобно. Лавку открыла молодая пара, которая хотела жить и работать в Молдове. Они старались, работали честно и открыто. Видно, сейчас уедут за границу.
Продавцы уже знали всех покупателей, предлагая им товар получше, разрешая выбирать фрукты и овощи. В общем, все были довольны — и владельцы магазина, и жители этого района Кишинева.
Несколько лет назад в этом районе, несмотря на общее недовольство жителей, закрыли рынок (на бул. Дачия, близ магазина «1000 мелочей») — там можно было и местные фрукты-овощи купить, и мясо, и брынзу, и даже домашний горячий хлеб и выпечку. Да, рынок выглядел не очень презентабельно. Но вместо того, чтобы навести там порядок, построить красивые ярмарочные ряды, рынок снесли. Обещали взамен «цивилизованный». Не тут-то было. В «лучших» традициях городского строительства там появилось непонятное уродливое здание в несколько этажей, которое, мало того, — никак не рынок, но еще и перекрыло окна жилого дома, выходящего на бул. Дачия.
Где людям этого района покупать фрукты и овощи? Ближайший рынок возле известного магазина «Золотая осень», в районе улицы Куза Водэ. Его пока не закрыли.
Но те, кто живет в вышеупомянутом районе, будь то мамы с детьми, пенсионеры, работающие люди, к «Золотой осени» не пойдут за парой килограммов фруктов и овощей, это уже не в шаговой доступности. Некоторым тяжело ходить-нести, у некоторых нет времени.
Овощные лавки закрыли, ближайшая — тоже в районе «Золотой осени» на рынке.
Ярмарка на Ботанике — в Долине Роз, на главной аллее. Тоже далеко, да и только по выходным. Там еще и цены кусаются.
Вот так оставили целый район Кишинева без рынка, без овощных лавок, без местной продукции. Жители ругаются и идут в супермаркеты за импортом — их никто не закрывает, и они везде в шаговой доступности. Есть-то надо.