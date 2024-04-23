Прокуратура провела новую проверку в АО «Омскэлектро»

— По инициативе прокуратуры области директор по развитию и инвестиционной деятельности АО «Омскэлектро» Максим Николаенко в связи с халатным отношением к своим должностным обязанностям привлечен к уголовной ответственности, — заявили в пресс-службе прокуратуры.