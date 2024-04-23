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Прокуратура провела новую проверку в АО «Омскэлектро»

Руководитель организации предоставлял ложные сведения об объемах выполненных работ.

Прокуратура Омской области провела проверку сообщений в СМИ о нарушениях при предоставлении и использовании АО «Омскэлектро» субсидии на финансовое обеспечение затрат для капремонта многоквартирных домов в Омске.

Ведомство выявило факты предоставления руководителем Максимом Николаенко ложных сведениях об объемах выполненных работ, а также оплаты неоказанных услуг — общая сумма превышает 13 млн рублей.

— По инициативе прокуратуры области директор по развитию и инвестиционной деятельности АО «Омскэлектро» Максим Николаенко в связи с халатным отношением к своим должностным обязанностям привлечен к уголовной ответственности, — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас следственный комитет расследует ряд уголовных дел в отношении руководства АО «Омскэлектро».

Прокуратура