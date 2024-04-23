Депутаты Пермской гордумы утвердили поправки в городской бюджет

Как объяснила первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник, бюджетные доходы увеличились в связи с межбюджетными трансфертами и увеличением налоговых и иных поступлений. В итоге доходная часть бюджета на этот год увеличена на 568 миллионов рублей, на два последующих года — на 142 и 97 миллионов соответственно.