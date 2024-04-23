Депутаты Пермской гордумы утвердили поправки в городской бюджет

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты утвердили поправки в бюджет города на этот год и два последующих года.
Как объяснила первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник, бюджетные доходы увеличились в связи с межбюджетными трансфертами и увеличением налоговых и иных поступлений. В итоге доходная часть бюджета на этот год увеличена на 568 миллионов рублей, на два последующих года — на 142 и 97 миллионов соответственно.
Председатель гордумы Дмитрий Малютин подчеркнул, что варианты перераспределения этих средств серьезно обсуждались на рабочей группе и на заседании профильного комитета. Депутаты поддержали их использование на социально важные направления: на расселение ветхого и аварийного жилья, на ремонт и строительство детских садов, благоустройство общественных пространств и возведение социальных объектов.
На вопрос, не станет ли в связи с этим бюджет дефицитным, заместитель главы Перми Яна Фурман ответила, что на 2024 год предусматривается технический дефицит в 245 миллионов рублей, а на последующие два года предусматривается уже профицитный бюджет.