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Доллар еще подешевел на торгах 23 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 444,326 тенге, снизившись еще на 1,34 тенге, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,31 тенге (-0,18).

Нацбанк установил курс евро в 474,58 тенге, рубля — в 4,78 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,7−446,3 тенге, евро — по 474−478 тенге, российские рубли — по 4,69−4,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 22 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,28%, до 88,11 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,25%, до 82,92 доллара за баррель.

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