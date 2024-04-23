Доллар еще подешевел на торгах 23 апреля

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,31 тенге (-0,18).
Нацбанк установил курс евро в 474,58 тенге, рубля — в 4,78 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,7−446,3 тенге, евро — по 474−478 тенге, российские рубли — по 4,69−4,79 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 22 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,28%, до 88,11 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,25%, до 82,92 доллара за баррель.