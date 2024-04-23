В Новосибирске выявили нарушения на 3 млрд рублей при строительстве четвёртого моста

При строительстве четвёртого моста через Обь в Новосибирске выявлены несоответствия проектной документации на 3 млрд рублей. Об этом на 44-й сессии Законодательного собрания региона сообщила председатель Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Елена Гончарова.
«По четвёртому мосту министерством транспорта Новосибирской области выявлены работы на сумму около 3 миллиардов рублей, которые не соответствуют проектной документации либо фактически не выполнялись. Требования об устранении нарушений рассматриваются в суде», — приводит слова Гончаровой пресс-служба Заксобрания.
Как уточнила председатель КСП области, проверка строительства моста проводилась также со стороны федерального казначейства: расходы на строительство объекта находятся под казначейским сопровождением..
По словам Елены Гончаровой, контольно-счётная палата региона провела за 2023 год 25 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Наибольший резонанс получили проверки строительства объектов в рамках государственно-частного партнёрства, в том числе, семи поликлиник.
«Ни один из областных объектов [строящихся в рамках ГЧП] не был введён в назначенный срок. Дополнительными соглашениями сроки проектирования и строительства были увеличены, но в эти сроки объекты не были завершены», — констатировала Гончарова.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске готовность одного из двух тоннелей четвёртого моста достигла 83%.