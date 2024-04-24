Власти: Пионерский разрастается, поэтому идет активная застройка

В конце 2023 года власти озвучили планы по объединению Светлогорска и Пионерского. Губернатор Антон Алиханов обратил внимание, что за последние годы региональные власти выделили деньги на три дороги, соединяющие эти курорты. «Хуторская, Рабочая и, собственного говоря, через Зори — основной поток. У вас три дороги, которые, по сути, вас сделали одним городом. Сейчас не будем говорить про то, что в принципе напрашивается слияние, но тем не менее — напрашивается», — сказал Алиханов. Подробнее эти планы в областном правительстве пока не раскрывают.