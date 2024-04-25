Продолжить строительство метротрама в Волгограде жители просят Володина

Волгоградцы просят помощи председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина в давно обещанном продолжении строительства подземной линии скоростного трамвая от «Ельшанки» до станции «Государственный университет». Горожане убеждены, что развитие метротрама освободит улицы города от огромного количества автобусов и маршруток. Также в обращении жители нескольких регионов России просят передать метрополитены в ведение министерства транспорта России.
«Строительство и развитие классических метрополитенов в регионах являются стратегически необходимыми: способствуют развитию городов и регионов, сокращают количество выхлопных газов и снижают автомобильный трафик на городских улицах, создают новые рабочие места, формируют научно-технический потенциал, а главное значительно повышают качество жизни человека», — отмечают авторы обращения к спикеру Госдумы РФ.
По мнению активистов, помимо уникального метротрама в Волгограде, новые линии метро необходимы в Самаре и Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Волгограде. Хотят его видеть у себя и жители Ростова-на-Дону, Перми и других городов, где уже началось строительство. Но средств на столь масштабные проекты у регионов недостаточно.
«Замещение метрополитенов другими видами транспорта приводит только к негативным последствиям для города и его жителей, в том числе приводит к загазованности улиц и увеличению роста онкологических заболеваний», — считают активисты.
Напомним, о давно планируемом строительстве третьей очереди метротрама до ВолГУ власти города и региона больше не говорят. В ближайшее время линию СТ решили продлить на север — до улицы Михайлова в Тракторозаводском районе. Речь идет о наземной ветке. Кроме того, в этом году обновят пути, контактную сеть и остановочные павильоны на отрезке от 39-й Гвардейской до подземки. Волгоград уже получил первые из 62 новеньких трамваев, которые выйдут на маршруты в этом году.