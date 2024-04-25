Продолжить строительство метротрама в Волгограде жители просят Володина

Напомним, о давно планируемом строительстве третьей очереди метротрама до ВолГУ власти города и региона больше не говорят. В ближайшее время линию СТ решили продлить на север — до улицы Михайлова в Тракторозаводском районе. Речь идет о наземной ветке. Кроме того, в этом году обновят пути, контактную сеть и остановочные павильоны на отрезке от 39-й Гвардейской до подземки. Волгоград уже получил первые из 62 новеньких трамваев, которые выйдут на маршруты в этом году.