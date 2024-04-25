В Волгоградской области за неделю подешевели яйца, чай и говядина

Согласно данным Волгоградстата, за минувшую неделю в регионе снизились цены на ряд продуктов. Так, овощные консервы для детского питания стали дешевле на 6,6%, свежие огурцы — на 5,1%, чай черный байховый — на 4%, лук репчатый — на 2%, яблоки — на 1,7%, помидоры — на 1,3%, а куриные яйца — на 1,2%.