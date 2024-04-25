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В Волгоградской области за неделю подешевели яйца, чай и говядина

Специалисты статистического ведомства в рамках мониторинга выяснили, как за последнюю неделю изменились цены на продукты в Волгоградской области.

Источник: Волгоградская правда

Согласно данным Волгоградстата, за минувшую неделю в регионе снизились цены на ряд продуктов. Так, овощные консервы для детского питания стали дешевле на 6,6%, свежие огурцы — на 5,1%, чай черный байховый — на 4%, лук репчатый — на 2%, яблоки — на 1,7%, помидоры — на 1,3%, а куриные яйца — на 1,2%.

Также снизилась стоимость пшеничной муки, подсолнечного масла, творога, молока стерилизованного, картофеля, сыров, варено-копченой колбасы, риса и говядины.

Однако некоторые продукты за это время прибавили в цене. Например, свекла подорожала на 11,9%, маргарин — на 3%, морковь — на 2,3%, бананы — на 2,1%, вермишель — на 1,7%, соль поваренная пищевая — на 1%. Также выросла стоимость печенья, сарделек, сахара, макарон, сливочного масла.