В крае построят ещё 9 домов по программе «Арендное жильё»

В этом году в Приморском крае будет сдано по программе «Арендное жильё». Это 682 квартиры в шести муниципальных образованиях. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на 2025 год.
Как сообщили в Корпорации развития жилищного строительства Приморского края, три таких дома появится в Артёме, два — в Чугуевке. По одному в краевом центре, Дальнегорске, Арсеньеве и в Яковлевке.
«Сейчас также выбираем участок в поселке Краскино. В Хасанском муниципальном округе хотим сдать 60 квартир. Еще 120 в Лучегорске. Там заключаем договор на строительство 120 квартир», — уточнили в ведомстве.
«Строительство арендного жилья позволяет работникам бюджетной сферы улучшить свои жилищные условия. А, значит, и повысить качество работы. В наш край поедут и молодые специалисты», — говорит губернатор Олег Кожемяко.
Важно, что оплата за аренду такого жилья почти вполовину ниже среднерыночной цены. При этом человек через несколько месяцев может оформить квартиру в ипотеку.
Буквально в начале апреля во Владивостоке на улице Тополевая в рамках программы «Арендное жильё» сдали 25-этажный дом. В нем расположены 347 одно- и двухкомнатных арендных квартир площадью от 28,5 до 71 квадратных метров. Важно, что помещения сдаются с чистовой отделкой. В них можно переезжать, не откладывая в долгий ящик.
Сейчас в этом доме выделено 25 квартир для победителей конкурса «Столица молодых». Условия участия в нем на сайте владивосток2024.рф.