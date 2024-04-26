В крае построят ещё 9 домов по программе «Арендное жильё»

Буквально в начале апреля во Владивостоке на улице Тополевая в рамках программы «Арендное жильё» сдали 25-этажный дом. В нем расположены 347 одно- и двухкомнатных арендных квартир площадью от 28,5 до 71 квадратных метров. Важно, что помещения сдаются с чистовой отделкой. В них можно переезжать, не откладывая в долгий ящик.