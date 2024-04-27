В Перми готовятся к реставрации исторического здания кардиодиспансера

Акт экспертизы размещен на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. Разработкой научно-проектной документации для «Здания, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал хирург Парин В. Н.» занималось пермское ООО ПСК «Рестюнион».
Проанализировав техдокументацию и дефекты здания, подрядчик пришел к выводу, что фундаменты и железобетонные плиты кардиодиспансера находятся в работоспособном состоянии, а вот наружные стены и бетонные своды — в ограниченно работоспособном. Проектом предусматривается переустройство кирпичной кладки с предварительным усилением наружных стен, ремонт бетонных сводов. Кроме того, планируются мероприятия по охране окружающей среды, а также по обеспечению пожарной безопасности и доступа инвалидов.
Здание кардиодиспансера, построенное в 1907 году, собирались реставрировать в 2021 и 2023 годах. В 2021 году подрядчик должен был провести ремонтно-реставрационные работы в помещениях первого этажа. А в 2023 году на торгах определяли компанию по разработке научно-проектной документации для проведения работ.