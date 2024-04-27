В Перми готовятся к реставрации исторического здания кардиодиспансера

Проанализировав техдокументацию и дефекты здания, подрядчик пришел к выводу, что фундаменты и железобетонные плиты кардиодиспансера находятся в работоспособном состоянии, а вот наружные стены и бетонные своды — в ограниченно работоспособном. Проектом предусматривается переустройство кирпичной кладки с предварительным усилением наружных стен, ремонт бетонных сводов. Кроме того, планируются мероприятия по охране окружающей среды, а также по обеспечению пожарной безопасности и доступа инвалидов.