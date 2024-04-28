«Автодор» прокомментировал сообщения о километровых пробках на АЗС на М-12

«“Автодор” призывает водителей, путешествующих по М-12 “Восток”, заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом, удастся избежать искусственных очередей на АЗС», — отметили в пресс-службе.
Ранее в соцсетях появилась информация о километровых пробках на АЗС на этой трассе.
В «Автодоре» также отметили, что на заправочных станциях М-12 «Восток» достаточное количество топлива, персонал работает в усиленном режиме.
«Просим заправляться и сразу отъезжать от заправочного комплекса и далее можно отдыхать на многофункциональных зонах (перекусить, погулять, сделать зарядку, прогуляться с питомцем
Там напомнили, что на М-12 «Восток» действуют 18 многофункциональных зон, которые расположены через каждые 50−80 километров.