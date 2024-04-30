Нацбанк: инфляционные ожидания белорусов снизились

Напомним, в марте цены в Беларуси выросли на 0,5% по сравнению с февралем. При этом, как следует из официальных данных, с начала 2024 года они увеличились на 2,2%. В годовом измерении инфляция в марте составила 5,6%. Плановый показатель на этот год властями определен в пределах 6%.