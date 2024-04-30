Нацбанк: инфляционные ожидания белорусов снизились

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Инфляционные ожидания населения в марте 2024 года несколько улучшились по сравнению с декабрем 2023-го, сообщили в Национальном банке Беларуси.
Согласно результатам опроса белорусов, оценка ощущаемой ими инфляции за последние три месяца снизилась с 11,7 до 11,4%. Ожидаемый рост потребительских цен в ближайшей перспективе при этом составляет 11%.
В регуляторе обратили внимание, что в первом квартале прошлого года ощущаемая инфляция была намного выше — 14,3%, а ожидаемая — 12,4%. Регулятор также сообщил, что показатели инфляционных ожиданий приблизились к минимальным с начала 2020 года.
В первом квартале 2024-го годовые темпы роста инфляции замедлились из-за снижения интенсивности увеличения цен на сезонные фрукты и овощи, а также регулируемых цен и тарифов.
Напомним, в марте цены в Беларуси выросли на 0,5% по сравнению с февралем. При этом, как следует из официальных данных, с начала 2024 года они увеличились на 2,2%. В годовом измерении инфляция в марте составила 5,6%. Плановый показатель на этот год властями определен в пределах 6%.