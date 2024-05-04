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Курс доллара упал на 2,5 тенге

Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 4 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 441,66 тенге, снизившись на 2,44 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 4 мая составляет 444,14 тенге за доллар.

По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,19 тенге, продажи — 443,48 тенге.

В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,13 тенге, продают по 445,14 тенге.

Напомним, 3 мая по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 444,14 тенге, повысившись на 0,74 тенге.

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