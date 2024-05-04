Курс доллара упал на 2,5 тенге

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 441,66 тенге, снизившись на 2,44 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 4 мая составляет 444,14 тенге за доллар.
По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,19 тенге, продажи — 443,48 тенге.
В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,13 тенге, продают по 445,14 тенге.
Напомним, 3 мая по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 444,14 тенге, повысившись на 0,74 тенге.