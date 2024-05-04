Курс доллара упал на 2,5 тенге

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 441,66 тенге, снизившись на 2,44 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 4 мая составляет 444,14 тенге за доллар.