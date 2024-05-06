«Уралвагонзавод» отправил ВС РФ эшелоны танков Т-90М

До этого, 15 февраля, президенту России Владимиру Путину представили готовые к отправке на фронт современные танки на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Глава государства ознакомился с процессом производства бронетехники. В частности, ему показали готовые пополнить ряды российской военной техники на спецоперации танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв». Последний он назвал лучшим в мире. Российский лидер отметил, что танк необходимо в дальнейшем развивать и модернизировать.