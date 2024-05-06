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В Башкирии реальная зарплата выросла за год почти на 10%

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии в январе-феврале 2024 года составила 58 384 рубля. Это на 17,6% больше, чем в январе-феврале 2023 года. При этом реальная зарплата за год увеличилась на 9,6%, сообщили в Башстате.

Как сообщал ранее «Башинформ», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда заработной платы работников, разделённого на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.

Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.

экономика
занятость