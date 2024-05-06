В Башкирии реальная зарплата выросла за год почти на 10%

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии в январе-феврале 2024 года составила 58 384 рубля. Это на 17,6% больше, чем в январе-феврале 2023 года. При этом реальная зарплата за год увеличилась на 9,6%, сообщили в Башстате.