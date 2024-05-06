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В Башкирии номинальная начисленная зарплата превысила 54 тысячи рублей

В Башкирии реальная зарплата выросла за год почти на 10%

Источник: Комсомольская правда

Стал известен размер средней начисленной номинальной зарплаты в Башкирии. Как сообщили республиканские статистики, в январе-феврале показатель был равен 54 384 рублям. Рост составил 17,6%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В Башстате отметили, что реальные же зарплаты выросли на 9,6%.

Статистики объяснили, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата — это величина заработной платы с учетом налогов и других удержаний.

А реальная зарплата высчитывается по формуле индекс номинальной заработной платы делится на индекс потребительских цен.

экономика