В Иркутске продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов

«Без существенных федеральных вложений, поддержки правительства Иркутской области реализовать подобные проекты было бы невозможно. Мы закончили проектирование модернизации КОС левого берега и уже получили положительные заключения Главгосэкспертизы России и государственной экологической экспертизы. Мощность этих очистных будет увеличена со 170 до 255 тысяч кубометров в сутки. Самое главное, что такие масштабные изменения являются стратегически важными не только для города, но и для экологической безопасности всей Байкальской природной территории», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.