В Иркутске продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов

Работы планируют завершить в 2025 году.
В районе Нижней Лисихи реконструируют напорные трубопроводы с устройством КНС «Нижний Бьеф», которые пройдут по улицам Нижняя Набережная, Ширямова, Пискунова через территорию ИВВАИУ. На объекте проводят планировку, устройство котлованов, перевозку грунтов и пересадку деревьев, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Продолжается реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад. Уже выполнены прессо-шнековое бурение на участках, устройство основания под трубы, укладка геотекстиля, монтаж и гидроизоляция колодцев. Организована врезка временного трубопровода.
«Для Иркутска это очень крупные проекты. Строительство такого масштаба в рамках инженерной инфраструктуры не велось с 80−90-х годов. Работа на объектах ведется активно и в соответствии с графиком», — прокомментировал заместитель директора по капитальному строительству и ремонту МУП «Водоканал» Сергей Ващенко.
Строительство комплекса коллекторов позволит разгрузить центральную часть города и повысить качество коммунальных услуг. Проект реализуют за счет субсидий из городского и областного бюджетов и средств Фонда развития территорий.
По поручению Президента РФ и при поддержке правительства России ведется комплексная модернизация КОС правого берега. В 2023 году были завершены седьмой, восьмой и девятый этапы реконструкции. В настоящее время начат последний — десятый.
«Без существенных федеральных вложений, поддержки правительства Иркутской области реализовать подобные проекты было бы невозможно. Мы закончили проектирование модернизации КОС левого берега и уже получили положительные заключения Главгосэкспертизы России и государственной экологической экспертизы. Мощность этих очистных будет увеличена со 170 до 255 тысяч кубометров в сутки. Самое главное, что такие масштабные изменения являются стратегически важными не только для города, но и для экологической безопасности всей Байкальской природной территории», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.