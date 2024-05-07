Омич пожаловался на банк, который присылал ему недостоверную рекламу

В омское УФАС обратился местный житель с жалобой на АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», который рассылал рекламные смс-сообщения без согласия абонентов, к тому же в сообщениях содержалась недостоверная информация. Банк предложил кредит, указав в сообщении только два условия — до 5 млн. руб. от 2,5%.