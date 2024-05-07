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Омич пожаловался на банк, который присылал ему недостоверную рекламу

Омское УФАС оштрафовало банк на 200 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области на официальном сайте сообщило о банке, который рассылал ненадлежащую рекламу.

В омское УФАС обратился местный житель с жалобой на АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», который рассылал рекламные смс-сообщения без согласия абонентов, к тому же в сообщениях содержалась недостоверная информация. Банк предложил кредит, указав в сообщении только два условия — до 5 млн. руб. от 2,5%.

В УФАС пояснили, что согласно закону, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках. Банк оштрафовали на 200 тысяч рублей, учитывая тот факт, что это далеко не первый случай подобного правонарушения.

ФАС