Омич пожаловался на банк, который присылал ему недостоверную рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области на официальном сайте сообщило о банке, который рассылал ненадлежащую рекламу.
В омское УФАС обратился местный житель с жалобой на АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», который рассылал рекламные смс-сообщения без согласия абонентов, к тому же в сообщениях содержалась недостоверная информация. Банк предложил кредит, указав в сообщении только два условия — до 5 млн. руб. от 2,5%.
В УФАС пояснили, что согласно закону, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках. Банк оштрафовали на 200 тысяч рублей, учитывая тот факт, что это далеко не первый случай подобного правонарушения.