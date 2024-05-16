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На KASE доллар продается выше отметки 441 тенге

В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты составил 445 тенге, в Алматы — 442,9 тенге.

Источник: Reuters

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 мая на 11:00 составил 441,35 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:04 составил 445 тенге, в Алматы — 442,9 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 16 мая составляет 441,41 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

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