На KASE доллар продается выше отметки 441 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 мая на 11:00 составил 441,35 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:04 составил 445 тенге, в Алматы — 442,9 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 16 мая составляет 441,41 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.