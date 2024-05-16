«В Калининградской области начали производить пищевую соль… И еще техническую, таблетированную и даже фармакопийную. Производством соли в Зеленоградском округе занялась компания “Варница”. В год они намерены вырабатывать до 400 тысяч тонн соли», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в Калининградском регионе есть подземно-солевые залежи, которые находятся в солевых пластах. Запасов точно хватит на ближайшие 30 лет. В производстве соли задействованы современные отечественные технологии и оборудование. Рынок сбыта — Калининградская область и другие регионы России.