В Калининградской области начали производить пищевую соль

Как отметили в ведомстве, в Калининградском регионе есть подземно-солевые залежи, которые находятся в солевых пластах. Запасов точно хватит на ближайшие 30 лет. В производстве соли задействованы современные отечественные технологии и оборудование. Рынок сбыта — Калининградская область и другие регионы России.