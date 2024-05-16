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В Калининградской области начали производить пищевую соль

КАЛИНИНГРАД, 16 мая — РИА Новости. Пищевую соль начали производить в Калининградской области, в год предприятие «Варница» планирует вырабатывать до 400 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

«В Калининградской области начали производить пищевую соль… И еще техническую, таблетированную и даже фармакопийную. Производством соли в Зеленоградском округе занялась компания “Варница”. В год они намерены вырабатывать до 400 тысяч тонн соли», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в Калининградском регионе есть подземно-солевые залежи, которые находятся в солевых пластах. Запасов точно хватит на ближайшие 30 лет. В производстве соли задействованы современные отечественные технологии и оборудование. Рынок сбыта — Калининградская область и другие регионы России.