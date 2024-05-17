Следком начал проверку из-за дома с протекающей крышей в Таре

В социальных сетях местные жители пожаловались, что сотрудники администрации города Тары не принимают мер, чтобы капитально отремонтировать дом. По предварительным данным, из-за неисправности водоотводной системы весной на доме протекает крыша, из-за чего топит квартиры четвёртого этажа. Управляющая компания «Тара» и администрация Тарского района мер, чтобы устранить аварийную ситуацию не принимают, хотя жильцы жаловались на проблему.