Следком начал проверку из-за дома с протекающей крышей в Таре

Региональный следственный комитет начал проверку по сообщениям в социальных сетях об аварином доме в Таре. Дом был построен в 1989 году, имеет четыре этажа, находится в Лермонтовском переулке.
В социальных сетях местные жители пожаловались, что сотрудники администрации города Тары не принимают мер, чтобы капитально отремонтировать дом. По предварительным данным, из-за неисправности водоотводной системы весной на доме протекает крыша, из-за чего топит квартиры четвёртого этажа. Управляющая компания «Тара» и администрация Тарского района мер, чтобы устранить аварийную ситуацию не принимают, хотя жильцы жаловались на проблему.
Во время проверки будут выяснены все обстоятельства, причины ситуации, по результатам будет принято процессуальное решение.