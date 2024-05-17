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Следком начал проверку из-за дома с протекающей крышей в Таре

Информация о проблемной четырёхэтажке появилась в соцсетях.

Источник: Следственный комитет РФ

Региональный следственный комитет начал проверку по сообщениям в социальных сетях об аварином доме в Таре. Дом был построен в 1989 году, имеет четыре этажа, находится в Лермонтовском переулке.

В социальных сетях местные жители пожаловались, что сотрудники администрации города Тары не принимают мер, чтобы капитально отремонтировать дом. По предварительным данным, из-за неисправности водоотводной системы весной на доме протекает крыша, из-за чего топит квартиры четвёртого этажа. Управляющая компания «Тара» и администрация Тарского района мер, чтобы устранить аварийную ситуацию не принимают, хотя жильцы жаловались на проблему.

Во время проверки будут выяснены все обстоятельства, причины ситуации, по результатам будет принято процессуальное решение.

СК