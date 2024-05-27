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В Узбекистане во время визита Путина обсудили запуск производства «Лады»

Мантуров: во время визита Путина обсуждалось производство «Лады» в Узбекистане.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Запуск производства автомобилей российской марки «Лада» обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Мантуров утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обсуждался ли запуск производства автомобилей «Лада» в ходе переговоров в Узбекистане. Первый вице-премьер уточнил, что о сроках запуска производственных площадок в Узбекистане говорить пока рано.

«Работаем, пока не могу сказать точно», — сказал он.

Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

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