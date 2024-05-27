В Узбекистане во время визита Путина обсудили запуск производства «Лады»

Мантуров утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обсуждался ли запуск производства автомобилей «Лада» в ходе переговоров в Узбекистане. Первый вице-премьер уточнил, что о сроках запуска производственных площадок в Узбекистане говорить пока рано.