В Узбекистане во время визита Путина обсудили запуск производства «Лады»

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Запуск производства автомобилей российской марки «Лада» обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Мантуров утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обсуждался ли запуск производства автомобилей «Лада» в ходе переговоров в Узбекистане. Первый вице-премьер уточнил, что о сроках запуска производственных площадок в Узбекистане говорить пока рано.
«Работаем, пока не могу сказать точно», — сказал он.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.