Узбекистанцы стали чаще брать кредиты и открывать депозиты в банках — эксперты

Активы
По состоянию на 1 апреля текущего года совокупные активы коммерческих банков Узбекистана достигли 665,6 триллиона сумов, увеличившись на 13,5 триллиона сумов по сравнению с началом года и на 101 триллион сумов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По оценкам экспертов, доля госбанков в совокупных активах составила 67%, снизившись на один процентный пункт. В частности, доля банка «Асака» снизилась на 0,6%, «Узнацбанка» — на 0,5%, «Микрокредитбанка» — на 0,1%.
Кредиты
Доля кредитов, выданных банками с госучастием, в общем объеме кредитов банковской системы снизилась на 1%.
В первом квартале года общий остаток кредитов коммерческих банков увеличился на 1,5% и составил 478 триллионов сумов. В частности, кредиты физическим лицам выросли на 40% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Объем кредитов на образование увеличился на 97%, потребительских кредитов — на 66%, микрозаймов — на 64% и ипотечных кредитов — на 24%.
В марте 2024 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам в национальной валюте снизились на 0,4% по сравнению с декабрем 2023 года, составив 23,6%. Это свидетельствует о стабилизации уровня инфляции в сочетании с сильной конкуренцией на банковском рынке.
Депозиты
На 1 апреля общий объем вкладов в банках Узбекистана составил 243 триллиона сумов, что почти на 30 триллионов сумов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доля депозитов, привлеченных банками с частным и иностранным капиталом, в общем объеме привлеченных депозитов составила 39% и 49% в первом и четвертом кварталах прошлого года соответственно, а к первому кварталу этого года достигла 50%.
В частности, доля «Капитал банка» в привлечении депозитов выросла на 0,6%, «УзКДБ» и «Анор банка» — на 0,4%.
«Процентные ставки по срочным вкладам в национальной валюте в первом квартале 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с декабрем 2023 года и составили 19,9%. Рост процентных ставок указывает на то, что банки стремятся предложить более привлекательные условия для вкладчиков, конкурируя между собой за привлечение дополнительных средств», — говорится в исследовании.
Кроме того, эксперты отмечают, что по состоянию на 1 апреля 2024 года уровень долларизации депозитов составил 29,8%.
Высокая конкуренция
Отметим, что анализ проводился для определения уровня конкуренции в банковской системе Узбекистана за первый квартал текущего года. Для анализа был использован индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который широко применяется для оценки уровня конкуренции в мировой экономической практике. Как отмечают эксперты ИМРИ, мониторинг динамики изменения индекса HHI позволяет оценить уровень монополизации рынка, а также выработать меры, направленные на улучшение условий конкуренций.
Таким образом, индекс HHI, рассчитанный по активам банков, улучшился на 25 пунктов и составил 867. Индекс HHI, рассчитанный по кредитным депозитам, составил 973 единиц, улучшившись на 69 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А индекс по депозитам увеличился с 720 единиц до 674 единицы.
Для справки: рынок делится на три группы по уровню конкуренции в соответствии со значением индекса HHI — низкий, средний и высокий. Так, значение HHI от 2500 до 10000 означает низкий уровень конкуренции, от 1500 до 2500 — средний уровень, ниже 1500 — высокий уровень конкуренции.