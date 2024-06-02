Узбекистанцы стали чаще брать кредиты и открывать депозиты в банках — эксперты

«Процентные ставки по срочным вкладам в национальной валюте в первом квартале 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с декабрем 2023 года и составили 19,9%. Рост процентных ставок указывает на то, что банки стремятся предложить более привлекательные условия для вкладчиков, конкурируя между собой за привлечение дополнительных средств», — говорится в исследовании.