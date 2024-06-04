В Приморье будет создана верфь, сопоставимая по масштабам со «Звездой»

В марте этого года Владимир Путин на совещании с правительством поручил проанализировать эти варианты исходя как из экономической составляющей, так и из стратегических интересов страны. «Проще сделать в европейской части и дешевле, но нам с учетом необходимости развития Дальнего Востока целесообразнее, исходя из долгосрочных интересов российского государства, все-таки развивать эти компетенции именно на Дальнем Востоке», — сказал глава государства.