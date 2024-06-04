Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье будет создана верфь, сопоставимая по масштабам со «Звездой»

Строить на ней будут флот ледового класса для развития Севморпути — Чекунков.

Источник: PrimaMedia.ru

Новое судостроительное предприятие планируется построить в Приморском крае. Для размещения верфи-гиганта по типу «Звезды» уже рассматриваются площадки в районе Находки, в Славянке и Зарубино, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня в Приморье работают несколько судостроительных предприятий — «Звезда» (Большой Камень), «Находкинский судоремонтный завод» (Находка), «Восточная верфь» (Владивосток), «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (посёлок Ливадия, входит в группу компаний «Доброфлот»). «Амурский судостроительный завод» и «Хабаровский судостроительный завод» работают в Хабаровском крае.

«На сегодня рабочей версией является создание новой верфи в Приморском крае. Есть разные перспективные площадки — в районе Находки, в Славянке, в Зарубино. В любом случае речь идет о верфи, сопоставимой по масштабам с верфью “Звезда”. Мы готовы оказать поддержку в части транспортной инфраструктуры, при необходимости — подведения железной и автодорог, инженерной инфраструктуры.

Верфь будет потреблять свыше 50 МВт электроэнергии, свыше 1 млн кубометров воды в год, понадобится создание жилой инфраструктуры, в том числе арендного жилья«, — сообщил в интервью “Интерфаксу” (18+) глава минвостокразвития Алексей Чекунков.

По предварительным расчётам, на новом предприятии будет работать 8 тысяч сотрудников. Концентрироваться новая верфь станет на создании флота ледового класса для развития Севморпути.

Окончательное решение по строительству новой верфи будет принято до конца 2024 года, заявил в мае первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, тему нехватки cудостроительных мощностей для обновления гражданского флота на встрече с президентом России Владимиром Путиным в октябре 2023 года поднял глава банка ВТБ — председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Андрей Костин.

В марте этого года Владимир Путин на совещании с правительством поручил проанализировать эти варианты исходя как из экономической составляющей, так и из стратегических интересов страны. «Проще сделать в европейской части и дешевле, но нам с учетом необходимости развития Дальнего Востока целесообразнее, исходя из долгосрочных интересов российского государства, все-таки развивать эти компетенции именно на Дальнем Востоке», — сказал глава государства.