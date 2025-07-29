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Компания Романа Абрамовича пропишется в Свердловской области

«Евраз» получит юридическую прописку в Нижнем Тагиле.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Reuters

Компания «Евраз», акционером которой является Роман Абрамович, оформит юридический адрес головного подразделения в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом в своем telegram-канале написал врио губернатора Денис Паслер.

По его словам, горно-металлургическая компания зарегистрируется в качестве ПАО. Компания будет перечислять налоги в региональный бюджет.

Отметим, что 18 июня Минпромторг подал заявку на смену руководства горно-металлургической компании «Евраз» с британского на российское. В январе «Евраз НТМК» включили в перечень экономически значимых организаций, что дает государству инструменты для приостановки корпоративных прав иностранных участников.

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