Китайский Jetour X70Plus, собираемый в России, допущен до работы в такси

Сам перечень впервые опубликовали ещё в октябре 2025 года, и с тех пор он регулярно обновляется. На сегодняшний день в нём значатся 27 моделей таких марок, как Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval и Tenet. В марте текущего года список дополнили автомобилями Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и Tenet T7.