В России из-за морозов начали закрывать федеральные трассы
В Сибири
В Сибири
Так, уже сейчас есть информация о закрытии дороги в Кузбассе, Новосибирской и Томской областях, передает издание «Новости Кузбаса». Водителей просят отложить дальние поездки.
Уважаемые автовладельцы, рекомендуем отложить дальние поездки, особенно если ваше транспортное средство работает на дизельном топливе! Если это невозможно – старайтесь передвигаться группами от двух машин, при себе иметь запас ГСМ, теплых вещей, продуктов и горячего чая. Перед выездом проверьте исправность автомобиля и средств связи!
Причина столь суровых мер — аномальные морозы. В Кузбассе они достигают 40−45 градусов. В ряде регионов страны температура снизилась до 50 градусов и ниже. А, например, в