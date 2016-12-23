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14:46 (мск)

В России из-за морозов начали закрывать федеральные трассы

В Сибири из-за сильных морозов местные власти приняли решение перекрывать федеральные трассы для международного пассажирского транспорта.

Источник: AP 2016

Так, уже сейчас есть информация о закрытии дороги в Кузбассе, Новосибирской и Томской областях, передает издание «Новости Кузбаса». Водителей просят отложить дальние поездки.

Уважаемые автовладельцы, рекомендуем отложить дальние поездки, особенно если ваше транспортное средство работает на дизельном топливе! Если это невозможно – старайтесь передвигаться группами от двух машин, при себе иметь запас ГСМ, теплых вещей, продуктов и горячего чая. Перед выездом проверьте исправность автомобиля и средств связи!
Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь»

Причина столь суровых мер — аномальные морозы. В Кузбассе они достигают 40−45 градусов. В ряде регионов страны температура снизилась до 50 градусов и ниже. А, например, в Ханты-Мансийском автономном округе было зафиксировано минус 62 градуса.

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