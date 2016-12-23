В России из-за морозов начали закрывать федеральные трассы

Уважаемые автовладельцы, рекомендуем отложить дальние поездки, особенно если ваше транспортное средство работает на дизельном топливе! Если это невозможно – старайтесь передвигаться группами от двух машин, при себе иметь запас ГСМ, теплых вещей, продуктов и горячего чая. Перед выездом проверьте исправность автомобиля и средств связи!

Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь»