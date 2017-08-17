«Одноклассники» включили функцию «Я в безопасности»
Сразу после теракта в столице Каталонии «Одноклассники» включили функцию «Я в безопасности» для пользователей, находящихся или проживающих в Барселоне.
Сразу после теракта в столице Каталонии «Одноклассники» включили функцию «Я в безопасности» для пользователей, находящихся или проживающих в Барселоне.
Приложение позволяет проверить, в безопасности ли друзья и близкие, установить статус на страницу, написать сообщение, не выходя из приложения, и узнать телефоны экстренных служб. Приложение работает в мобильной и
Если вы находитесь в Барселоне, сообщите близким о том, что вы в безопасности.