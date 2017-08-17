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21:39 (мск)

«Одноклассники» включили функцию «Я в безопасности»

Сразу после теракта в столице Каталонии «Одноклассники» включили функцию «Я в безопасности» для пользователей, находящихся или проживающих в Барселоне.

Приложение позволяет проверить, в безопасности ли друзья и близкие, установить статус на страницу, написать сообщение, не выходя из приложения, и узнать телефоны экстренных служб. Приложение работает в мобильной и веб-версиях социальной сети.

Если вы находитесь в Барселоне, сообщите близким о том, что вы в безопасности.

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