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20:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

40-летнего преступника поймали из-за его любви к конструкторам Lego

В ходе рейда полицейские нашли в его доме игрушек на 50 тысяч долларов.

Полиция Портлэнда арестовала 40-летнего Раджи Афефа Азара по подозрению в краже и участию в преступной группировке. По данным следствия, мужчина с пособниками скупал за дешево краденные из магазинов товары и продавал их онлайн с накруткой.

Но Раджи подвела любовь к конструкторам Lego. Именно эти игрушки, общая стоимость которых превышала 50 тысяч долларов, были обнаружены полицейскими в доме преступника. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям, включая кражу, отмывание денег и компьютерные махинации.

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