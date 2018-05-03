Of all the things to steal ? https://t.co/0nHWG78S6l— Metro (@MetroUK) May 3, 2018
40-летнего преступника поймали из-за его любви к конструкторам Lego
В ходе рейда полицейские нашли в его доме игрушек на 50 тысяч долларов.
В ходе рейда полицейские нашли в его доме игрушек на 50 тысяч долларов.
Полиция Портлэнда арестовала 40-летнего Раджи Афефа Азара по подозрению в краже и участию в преступной группировке. По данным следствия, мужчина с пособниками скупал за дешево краденные из магазинов товары и продавал их онлайн с накруткой.
Но Раджи подвела любовь к конструкторам Lego. Именно эти игрушки, общая стоимость которых превышала 50 тысяч долларов, были обнаружены полицейскими в доме преступника. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям, включая кражу, отмывание денег и компьютерные махинации.