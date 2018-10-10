На Майорку обрушился сильный ливень (фото, видео)

По меньшей мере девять человек погибли на Майорке в результате крупнейшего за последние 25 лет наводнения.
Сильнейший ливень обрушился на испанский остров в ночь с 9 на 10 октября — всего за два часа выпало больше 23 см осадков.
Местные жители делятся фотографиями и видео в соцсетях, на которых видно затопленные улицы, плавающие машины. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них спасались на крышах зданий.
Британская пара туристов погибла, добираясь на такси. Еще один пожилой человек погиб дома, так как не смог выбраться самостоятельно. Утром были найдены тела новых жертв, в том числе бывшего мэра города Арты.
Из-за дождя на острове пропадала сотовая связь и электричество. Многие генераторы также вышли из строя. Десятки водителей были заблокированы на дорогах в своих автомобилях. Многие дома пострадали из-за обрушившихся деревьев.
Спасатели продолжают работать весь день. Жители Майорки сравнивают стихийное бедствие со всемирным потопом.