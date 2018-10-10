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17:06 (мск), источник: Новости Mail.Ru

На Майорку обрушился сильный ливень (фото, видео)

За два часа выпало 233 миллиметра осадков.

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По меньшей мере девять человек погибли на Майорке в результате крупнейшего за последние 25 лет наводнения.

Сильнейший ливень обрушился на испанский остров в ночь с 9 на 10 октября — всего за два часа выпало больше 23 см осадков.

Местные жители делятся фотографиями и видео в соцсетях, на которых видно затопленные улицы, плавающие машины. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них спасались на крышах зданий.

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Британская пара туристов погибла, добираясь на такси. Еще один пожилой человек погиб дома, так как не смог выбраться самостоятельно. Утром были найдены тела новых жертв, в том числе бывшего мэра города Арты.

Из-за дождя на острове пропадала сотовая связь и электричество. Многие генераторы также вышли из строя. Десятки водителей были заблокированы на дорогах в своих автомобилях. Многие дома пострадали из-за обрушившихся деревьев.

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Спасатели продолжают работать весь день. Жители Майорки сравнивают стихийное бедствие со всемирным потопом.

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