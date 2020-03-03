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18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит больница для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

Сообщается, что в комплексе созданы все условия для лечения инфицированных.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 03.03
90 309Инфицировано
3 085Скончалось
45 602Выздоровело
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3 марта заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что людей, прибывших в столицу из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в Новой Москве. Ракова подчеркнула, что в больничном комплексе «соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения».

Новый медицинский центр находится в Коммунарке. Туда уже перевели пациентов из инфекционной клинической больницы № 1, где люди с подозрением на коронавирус пребывали ранее.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
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