18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит больница для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Сообщается, что в комплексе созданы все условия для лечения инфицированных.
3 марта заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что людей, прибывших в столицу из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в Новой Москве. Ракова подчеркнула, что в больничном комплексе «соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения».
Новый медицинский центр находится в Коммунарке. Туда уже перевели пациентов из инфекционной клинической больницы № 1, где люди с подозрением на коронавирус пребывали ранее.