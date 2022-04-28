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23:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ для провокации России

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Лиман Краматорского района Донецкой Народной республики (ДНР), чтобы обвинить в этом российских военных.

Источник: AFP 2022

Генерал-полковник отметил, что киевский режим фабрикует провокационные материалы о гибели мирного населения из-за артиллерийского огня российской армии.

По словам Мизинцева, журналисты украинских и западных СМИ снимают на видео разрушенные объекты гражданской инфраструктуры, чтобы использовать записи для репортажей с «фейковыми новостями о якобы злодеяниях российских военных». Представитель Минобороны добавил, что такие бесчеловечные провокации в очередной раз доказывают, что киевским властям чужды все нормы морали и принципы международного гуманитарного права, а жизни мирных людей абсолютно не важны.

Ранее в апреле Минобороны России обвинило украинских военных в пытках более 800 человек в Лимане. В ведомстве сообщили, что с 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов провели «тотальные поквартирные обходы». Они пытались выявить, кто из местных жителей придерживается пророссийских взглядов или мог содействовать силам ДНР. Кроме того, в принудительном порядке они изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.

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