Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ для провокации России

Генерал-полковник отметил, что киевский режим фабрикует провокационные материалы о гибели мирного населения из-за артиллерийского огня российской армии.
По словам Мизинцева, журналисты украинских и западных СМИ снимают на видео разрушенные объекты гражданской инфраструктуры, чтобы использовать записи для репортажей с «фейковыми новостями о якобы злодеяниях российских военных». Представитель Минобороны добавил, что такие бесчеловечные провокации в очередной раз доказывают, что киевским властям чужды все нормы морали и принципы международного гуманитарного права, а жизни мирных людей абсолютно не важны.
Ранее в апреле Минобороны России обвинило украинских военных в пытках более 800 человек в Лимане. В ведомстве сообщили, что с 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов провели «тотальные поквартирные обходы». Они пытались выявить, кто из местных жителей придерживается пророссийских взглядов или мог содействовать силам ДНР. Кроме того, в принудительном порядке они изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.