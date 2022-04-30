Минобороны России сообщило об уничтожении склада вооружений в Днепропетровской области

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины», — заявил Конашенков.
В частности были поражены восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта. «Также уничтожены: командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области», — добавил он.
Авиация ВКС РФ поразила пять складов боеприпасов и горючего за день, уничтожены свыше 200 националистов, сообщил Конашенков.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники», — сказал Конашенков.
По его словам, также ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Средства ПВО РФ сбили в Херсонской области Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в ДНР, сообщил генерал-майор.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.
По его словам, также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Народной Республики.
Почти 2 700 танков и других бронированных машин, а также 2 503 единицы специальной военной автомобильной техники Украины уничтожено с начала специальной военной операции, сообщил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 2 678 танков и других боевых бронированных машин <…>, а также 2 503 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.
Он уточнил, что также уничтожены 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1 196 орудий полевой артиллерии и минометов.