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11:39 (мск), источник: © РИА Новости

Российские ракетные войска уничтожили батарею украинских БМ-21 «Град»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 9 опорных пунктов и районов сосредоточения войск Украины, также поражены батарея РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” и артиллерийская батарея на огневых позициях», — сказал он на брифинге.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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