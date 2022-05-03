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21:09 (мск), источник: ТАСС

Минобороны сообщило о поражении 39 военных объектов Украины

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по 39 военным объектам Украины. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 39 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — заявил Конашенков.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Также за день российские самолеты уничтожили три украинских РЛС ЗРК С-300, комплекс «Точка-У», ЗРК «ОСА-АКМ» и три установки РСЗО «Град».

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня ВКС России в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск уничтожены три украинских радиолокационных станций подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс “Точка-У”, зенитный ракетный комплекс “Оса-АКМ” и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”, — сказал он.

Артиллерийские удары по огневым позициям ВСУ

В то же время артиллерия ВС РФ нейтрализовала 11 пунктов управления и 54 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений.

«Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.

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