Минобороны сообщило о поражении 39 военных объектов Украины

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 39 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — заявил Конашенков.
Кроме того, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
Также за день российские самолеты уничтожили три украинских РЛС ЗРК С-300, комплекс «Точка-У», ЗРК «ОСА-АКМ» и три установки РСЗО «Град».
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня ВКС России в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск уничтожены три украинских радиолокационных станций подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс “Точка-У”, зенитный ракетный комплекс “Оса-АКМ” и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”, — сказал он.
В то же время артиллерия ВС РФ нейтрализовала 11 пунктов управления и 54 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений.
«Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.