ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО «Ураган»

«Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня “Ураган” в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил он.
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила пункт управления одной из механизированных бригад Украины, сообщил Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северск, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал генерал.
Российские артиллеристы в течение четверга поразили еще шесть пунктов управления украинскими войсками и два склада боеприпасов, заявил Игорь Конашенков.
«Артиллерийскими подразделениями поражены 6 пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях», — сказал Конашенков.
«Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники», — добавил он.