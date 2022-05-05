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20:33 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО «Ураган»

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили батарею РСЗО «Ураган» и артиллерийскую батарею украинских войск на огневой позиции, поражены четыре района скоплений живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня “Ураган” в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил он.

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила пункт управления одной из механизированных бригад Украины, сообщил Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северск, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал генерал.

Российские артиллеристы в течение четверга поразили еще шесть пунктов управления украинскими войсками и два склада боеприпасов, заявил Игорь Конашенков.

«Артиллерийскими подразделениями поражены 6 пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях», — сказал Конашенков.

«Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники», — добавил он.

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