СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного

«В социальной сети была опубликована видеозапись, на которой грузинский наемник на Украине избивает пленного российского военнослужащего», — говорится на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что такое поведение нарушает требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Следователи намерены установить обстоятельства случившегося и найти причастных к этому преступлению.
СК также изучит видео, на котором украинский военный использует высказывания, разжигающие межнациональную рознь, и призывает к убийству русскоязычного населения, в том числе российских солдат. Всех виновных найдут и привлекут к уголовной ответственности.