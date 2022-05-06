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10:50 (мск), источник: © РИА Новости

СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет России проверит видеозапись, на которой грузинский наемник пытает российского военнопленного и заставляет его оскорблять руководство своей страны.

Источник: РИА "Новости"

«В социальной сети была опубликована видеозапись, на которой грузинский наемник на Украине избивает пленного российского военнослужащего», — говорится на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что такое поведение нарушает требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Следователи намерены установить обстоятельства случившегося и найти причастных к этому преступлению.

СК также изучит видео, на котором украинский военный использует высказывания, разжигающие межнациональную рознь, и призывает к убийству русскоязычного населения, в том числе российских солдат. Всех виновных найдут и привлекут к уголовной ответственности.

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