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20:10 (мск), источник: ТАСС

МО РФ сообщило, что в районе острова Змеиный сбили два самолета и три вертолета ВСУ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Авиация РФ в районе острова Змеиный сбила украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата (БЛА) Bayraktar TB2. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА Bayraktar TB2. Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер “Станислав”», — сказал он.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения», — добавил Конашенков.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в ходе спецоперации в течение дня поразили 276 целей ВСУ. «Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены 26 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов», — добавил представитель МО РФ.

Он уточнил, что также уничтожена артиллерийская батарея на огневых позициях. Всего в результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2 902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1 378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 728 единиц специальной военной автомобильной техники», — отметил представитель Минобороны.

Bayraktar TB2 — ударно-разведывательный средневысотный беспилотный летательный аппарата большой продолжительности полета турецкой компании Baykar Makina. Его максимальная скорость может достигать 222 км/ч, в воздухе этот БЛА может находиться до 24 часов, а его практический потолок составляет 8,2 тыс. м.

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