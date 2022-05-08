11:25 (мск), источник: РБК
Минобороны России сообщило об уничтожении Су-24 и Ми-24 у Змеиного
Кроме того, российские ПВО сбили беспилотник «Байрактар» в районе Одессы.
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над островом Змеиный два бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины, сообщает Минобороны России. Также российские военные сбили беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе города Одессы, уточняет ведомство.
Согласно последним данным, всего за сутки в указанном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, три из них с десантом на борту, три «Байрактара» и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины. Накануне в районе острова Змеиный был сбит один украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотника Bayraktar TB2, сообщало российское Минобороны. 5 мая у Змеиного также сбили еще один беспилотник «Байрактар».
Еще один украинский Су-24 сбили российские военные в районе села Тумень, расположенного в Ровенской области, неподалеку от границы Украины и Белоруссии, передавало российское военное ведомство 30 марта.
Всего с начала военной операции на Украине российские военные уничтожили 156 самолетов, 116 вертолетов, 765 беспилотников, 297 зенитных ракетных комплексов, 2927 танков и бронемашин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1,3 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2,7 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.
Российская военная операция началась 24 февраля. На Украине действует военное положение и объявлена мобилизация, президент страны Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией.