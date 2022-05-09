В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли за сутки десять населенных пунктов

«С начала текущих суток противник выпустил более 185 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 10 населённых пунктов Республики. Повреждено 28 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры», — сообщили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.