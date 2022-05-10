Минобороны сообщило о новой кровавой провокации ВСУ в Харьковской области

«По имеющейся достоверной информации, в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по бучинскому сценарию. На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами», — сказал Мизинцев.
По его словам, фото- и видеосъемку вели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.
Кроме того, отметил генерал, из района частных домовладений в Белой Кринице (Херсонская область) украинская артиллерия нанесла несколько ударов по позициям российских войск, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам с мирными жителями, которых боевики теробороны не выпускают из блокированного населенного пункта, удерживая их как живой щит.
Он добавил, что для съемки последствий там находились представители норвежских СМИ.
«Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы “бесчинствах русских” планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы», — сказал Мизинцев.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.