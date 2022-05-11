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11:13 (мск), источник: РБК

Минобороны показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С на Украине

Кадры боевых вылетов Су-35С в ходе спецоперации на Украине. Минобороны России опубликовало видеозаписи боевых вылетов многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35С во время спецоперации на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Экипажи истребителей Су-35С продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения», — говорится в сообщении министерства.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Свои действия он обосновал стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» сопредельной страны, а также защитить мирных жителей Донбасса от «геноцида». Москва настаивает, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры.

По последним данным, российские силы с начала спецоперации поразили 2983 танка и других бронированных машин, 164 самолета, 125 вертолетов, 302 зенитных ракетных комплекса и более 2,7 тыс. единиц автомобильной техники.

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