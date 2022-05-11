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10:12 (мск), источник: ТАСС

МВД объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск по уголовной статье, следует в среду из базы розыска МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в базе. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

В конце апреля следователи СК возбудили в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Следствием установлено, что не позднее 6 апреля он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Аскеров работал обозревателем в газете «Спорт-Экспресс», корреспондентом на НТВ, а с 2009 года является пиар-директором журнала «Баку». В течение почти 30 лет участвовал в игре «Что? Где? Когда?», в 2001 году получил Хрустальную сову.

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