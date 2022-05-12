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13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Парламент Латвии разрешил снести памятник освободителям Риги

Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает Delfi.

Источник: РИА "Новости"

Сейм проголосовал за законопроект, который прекращает действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом, юридическое препятствие для сноса устранено, отмечает издание. Однако решение о демонтаже памятника может принять Рижская дума.

За законопроект проголосовали 68 депутатов сейма, против были 20.

Отказ от исполнения статьи международного договора в Риге связывают с российской спецоперацией на территории Украины. «Я убежден, что сейм в большом единодушии, исключая поддерживающих империалистическую и преступную политику России, примет этот законопроект», — заявил перед голосованием депутат Кришьянис Фелдманс.

Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году.

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