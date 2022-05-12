Москалькова сообщила о десятках удерживаемых на Украине моряков

На Украине удерживаются десятки российских моряков, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова журналистам, передает «РИА Новости».
«К нам поступило еще сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах. По моим данным, их больше 80 сегодня. Диалог продолжается об освобождении незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне», — сказала Москалькова.
В начале апреля Москалькова сообщила об освобождении 14 членов экипажа гражданского судна «Азов Конкорд», которые удерживались украинскими военными в порту Мариуполя с 24 февраля.
В начале мая были возвращены домой 11 моряков с сухогруза «Авангард». Судно находилось в ремонте в Измаиле Одесской области с 1 декабря. После начала российской военной операции экипаж «был блокирован охраной порта и украинскими пограничниками и лишен возможности вернуться на родину», говорила омбудсмен. По ее словам, в Измаиле удерживают 60 моряков с российских судов «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт-244», «Волго-Балт-193», «Волго-Балт-225», «Рондо», «Свирь».